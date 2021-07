Mroczek ma nową partnerkę. Jego ex też ma już kogoś

Dwa lata temu Rafał Mroczek rozstał się z Joanną Skrzyszewską, z którą był w związku przez 13 długich lat. Ich drogi się rozeszły w niezbyt miłych okolicznościach, co było sporym zaskoczeniem dla fanów aktora. Ostatnie, czego się spodziewali, to walki małżonków o opiekę nad córką. Sytuacja między nimi była tak napięta, że doszło nawet do tego, że Skrzyszewska wezwała policję, gdy Mroczek bez jej zgody zabrał do siebie córkę.