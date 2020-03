Joanna Kulig jest gwiazdą nowego miniserialu produkcji Netfliksa "The Eddy". Produkcja ma swoją światową premierę na platformie w maju, ale widzowie festiwalu Berlinale mogli go już zobaczyć. Joanna Kulig była na miejscu, by promować obraz. Dzięki czemu mogliśmy zobaczyć naszą gwiazdę, która na co dzień raczej stroni on blichtru i czerwonych dywanów. Jak wypadła?