Joanna Kulig przeszła ogromną metamorfozę. Jak teraz wygląda?

Ubiegły rok był dla Joanny Kulig wyjątkowo pracowity. Najpierw oscarowa kampania "Zimnej wojny" w USA, później wyjazd do Paryża na plan serialu "The Eddy". A do tego na świat przyszedł jej synek Jaś. Ciąża zbiegła się z ogromnym sukcesem filmu "Zimna wojna". Cały świat zachwycał się polską aktorką i wróżono jej międzynarodową karierę. Niestety, musiała ona poczekać, ponieważ Asia skupiła się na macierzyństwie.