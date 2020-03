Joanna Kulig poszła na casting w ostatnich dniach ciąży. Po 3 godzinach miała rolę

Joanna Kulig dostała główną rolę w nowym serialu Netfliksa "The Eddy". Aktorka na casting poszła, będąc w 9. miesiącu ciąży.

Wkrótce potem Kulig zaczęła pracę na planie. Nie miała czasu na dłuższy odpoczynek: - Przygotowania do zdjęć zaczęłam szybko, co wiązało się z przemieszczeniem ze Stanów do Warszawy, a potem do Paryża. W Hollywood ciągle słyszałam, że po kampanii oscarowej wszyscy jadą na miesiąc urlopu, bo po ogromnej fali adrenaliny następuje zjazd i trzeba odpocząć. Nie mogłam sobie na to pozwolić.