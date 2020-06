Joanna Kulig opowiedziała o problemach w małżeństwie

Ubiegły rok był dla Joanny Kulig wyjątkowo pracowity. Najpierw oscarowa kampania "Zimnej wojny" w USA, później wyjazd do Paryża na plan serialu "The Eddy". A do tego na świat przyszedł jej synek Jaś. Gdy aktorka była za granicą, jej mąż pracował na planie swojego filmu "Magnezja".