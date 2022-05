Joanna Kulig w Cannes w objęciach Edgara Ramireza

Obecnie gwiazda przebywa w Cannes, gdzie została zaproszona do zasiadania w jury konkursu Un Certain Regard razem z Valerią Golino, Debrą Granik, Benjaminem Biolayem oraz Edgarem Ramirezem. Ten ostatni szybko zaprzyjaźnił się z Kulig, czego dowodzą ich wspólne zdjęcia z gali Women in Motion.