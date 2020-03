Joanna Kurowska oddała pierścionek. Ślubu nie będzie

Jej życie uczuciowe nigdy nie było usłane różami. Śmierć małżonka, zerwane zaręczyny... Joanna Kurowska nie traci nadziei i wciąż szuka miłości.

- Mam pierścionek zaręczynowy. To są brylanty rodowe. Jest to stary pierścionek po prababce, prawnicza rodzina z tradycjami. Przyjęłam. Powiedziałam "tak". Jak będzie ślub to na pewno wszyscy będą o tym wiedzieli - powiedziała wówczas w jednym wywiadzie.