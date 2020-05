Aktorka współczuje mieszkańcom blokowisk. "Nie wyobrażam sobie teraz tak żyć"

Joanna Kurowska pojawia się na małym i wielkim ekranie od końca lat 80. Ostatnio była kojarzona z serialami "O mnie się nie martw" i "Świat według Kiepskich", grywała też w teatrze. Na czas pandemii przeniosła się z 19-letnią córką do domu pod Warszawą. - Dla mnie to jest prawdziwe błogosławieństwo, że mogę wyjść do ogródka, pobyć na świeżym powietrzu. (…) Nie wyobrażam sobie, że teraz musiałabym siedzieć w bloku. Współczuję mieszkańcom blokowisk – mówiła Kurowska w "Twoim imperium".

- Nie mam pojęcia, kiedy wrócę do teatru i do pracy przed kamerą i czy kiedykolwiek będzie to jeszcze możliwe. Na razie żyję skromnie, chociaż wiem, że niektórym może się wydawać, że my, aktorzy, jesteśmy milionerami – dodała aktorka.