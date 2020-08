Joanna Kurowska pożegnała zmarłą siostrę. Piękne słowa aktorki

Kurowska nie zdradziła, co dokładnie stało się z siostrą. We wpisach, którymi dzieliła się z internautami, pisała tylko, że z siostrą widziała się na kilka dni przed jej śmiercią. Planowały spotkanie w domu Kurowskiej. Los jednak podyktował inny scenariusz.

"Moje ostatnie zdjęcie z moją ukochaną śp. Siostrą, zrobione miesiąc temu w Karwieńskich błotach. Śmierć i rozstanie, to wszystko co musimy wiedzieć o piekle. Wiersz Ks. Twardowskiego "śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" nabiera innego wymiaru, kiedy go doświadczamy. Miałam to szczęście, że ta miłość i uwaga między nami była. A to, że była, wcale nie pomaga. Haniu, Zawsze będę Cię kochać i pamiętać. Jesteś najlepszym człowiekiem jakiego znałam, dobrym dobrocią jakiej już dzisiaj nie ma. Dobrym naiwnością dziecka".