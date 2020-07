Siostra Joanny Kurowskiej nie żyje. Aktorka jest w wielkiej żałobie

Joanna Kurowska nieczęsto mówiła w wywiadach o swoim życiu prywatnym . Nie każdy wie, z jak bardzo trudnymi doświadczeniami przyszło jej się zmierzyć. Kilka lat temu zmarł jej mąż, a chwilę później straciła rodziców. - Tych bliskich mi osób ostatnio zbyt dużo odeszło. Nieraz się zastanawiam, jak to wszystko przetrwałam, jak dałam sobie radę. I sama nie wiem - mówiła.

Kurowska po śmierci męża Grzegorza Świątkiewicza w 2014 r. poinformowała, że dziennikarz odszedł po długiej chorobie . Prokuratura podejrzewała, że było to samobójstwo. Mężczyzna cierpiał na depresję. Jak się okazuje, los po raz kolejny nie rozpieszcza serialowej aktorki. Tym razem przyszło jej się pożegnać także z rodzoną siostrą, Hanną Kurowską. Gwiazda "Graczyków" pożegnała zmarłą kobietę za pośrednictwem Facebooka.

"Byłyśmy tak beztrosko szczęśliwe. Za dwa dni miała przyjechać do mnie... Na stole w kuchni stoją jeszcze pierogi, które kupiłam dla Ciebie, bo wiem, że lubiłaś... Haniu, jadę do Ciebie... Moje serce krwawi... Boże, wbiłeś we mnie wszystkie noże" - czytamy.