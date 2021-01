O włos od wpadki. Wystarczył jeden niefortunny ruch

Joanna Liszowska od pewnego czasu niezwykle rzadko bryluje na warszawskich salonach. Unika zainteresowania mediów i konsekwentnie odmawia udziału w różnorodnych imprezach. Dla wyborów Miss Polski 2020 postanowiła jednak zrobić wyjątek. I... pozamiatała! Co tam prowadząca Paulina Sykut, co tam kilkanaście kandydatek do korony najpiękniejszej. Wszystko przestało się liczyć, gdy na scenie pojawiła się Liszowska w roli jednej z jurorek.