Joanna Moro ochrzciła dziecko. Pokazała zdjęcia

W styczniu tego roku Joanna Moro i jej mąż Mirosław Szpilewski po raz trzeci zostali rodzicami. Na świat przyszła dziewczynka, której dali na imię Ewa. To także siostrzyczka 9-letniego Mikołaja i 6-letniego Jeremiego.

"To było wyjątkowe święto! Cieszymy się, że się udało, choć nieco inaczej niż zakładaliśmy. Od samego początku, wiadomo jak u większości, ostatnio wszystko było pod górkę, ale daliśmy rade i to było piękne niezapomniane przeżycie. Tego dnia wszystko było jak z bajki. Od początku do końca, tak jak sobie można tylko wymarzyć" - zaczęła wpis Joanna Moro.