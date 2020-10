Joanna Moro spotkała się z ostrą krytyką. Zamieściła niestosowne zdjęcie?

Tym razem Joanna Moro zirytowała internautów po raz kolejny. Aktorka wyznała, że wspólnie z rodziną wybiera się na krótkie wakacje, co w dobie pandemii koronawirusa spotkało się z mieszanymi odczuciami. Największe poruszenie wzbudziło jednak zdjęcie, na którym widzimy Joannę bez stanika. Na wspomnianej fotografii jest również mąż oraz dzieci, na co szybko zwrócili w komentarzach czujni użytkownicy sieci.

"Trochę to niesmaczne - z odkrytymi piersiami przy dzieciach; pani Asiu. Ja też mam troje dzieci, ale krępowałabym się rozebrana do pasa przy nich paradować”, “Bardzo lubię Panią Joannę, uważam ją za mądrą i fajną kobietę, ale myślę, że paradowanie z gołym biustem przy tak dużych chłopcach to już trochę nie na miejscu jest (…)" - czytamy.

ZOBACZ TAKŻE: Joanna Moro wyznaje: "Mąż lubi moje nagie zdjęcia"

"To zdjęcie rzeczywiście, w pewnym sensie może wydać się prowokacyjne czy niesmaczne. Ale takie ujęcie naszej piątki nam wyszło. Czasami zdjęcia są pozowane i niemiło się je robi, pracuje się i wypracowuje, żeby ładnie wyszło. A czasami jest po prostu fajnie, normalnie, bez upiększeń i filtrów. I to tez jestem ja. Ta sama ja, na galowo, na sportowo, styrana czy na plaży, seksowna, a czasami zmęczona, roześmiana, smutna, brudna ... tak by można wymieniać ... po co upubliczniać ? Żeby ludzie widzieli, że świat jest w różnych barwach" - odpowiedziała Moro.