Joanna Moro topless. Zasłoniła się jedynie kwiatami

Joanna Moro to jedna z tych gwiazd, które pokochały media społecznościowe. Na swoim koncie na Instagramie opublikowała już ponad 1,5 tys. postów i zgromadziła ok. 91 tys. fanów. W czym tkwi jej sukces? Aktorka regularnie informuje internautów, jak aktualnie wygląda jej życie. Pokazuje nie tylko kulisy swojej pracy, ale również to, co robi w wolnym czasie. I tak możemy się m.in. dowiedzieć, jak spędza wakacje, jak mieszka, co jada oraz jak rosną jej dzieci. Moro równie chętnie prezentuje też efekty sesji zdjęciowych, w których bierze udział. Ostatnio pochwaliła się kilkoma fotkami, przy okazji zdradzając, że kilkanaście lat temu pracowała jako profesjonalna modelka.