Znów to zrobiła. Nie wszystkim podobają się takie zdjęcia

Pod koniec stycznia ubiegłego roku Joanna Moro po raz trzeci została mamą. Do Mikołaja i Jeremiego dołączyła Ewa . Jeszcze zanim dziewczynka pojawiła się na świecie, została solidnie obfotografowana, choć wtedy jeszcze z zewnątrz maminego brzucha. Joanna Moro wróciła niedawno wspomnieniami do tamtej ciążowej sesji. Zamieściła na Instagramie sporo zdjęć, na których fotograf upamiętnił chwile tuż przed narodzinami dziewczynki i rosnący brzuszek aktorki. Widać na nich wyraźnie, jak zmieniała się Joanna Moro .

Jak zażartowała aktorka, która przed laty wcielała się w serialu w Annę German, teraz już wie, dlaczego jej córeczka tak chętnie pozuje do zdjęć.

"Bardzo miło wspominam każdą sesję ciążową! Myślę, że to świetna pamiątka dla Ewuni! Jak razem wyglądałyśmy i co robiłyśmy, będąc jeszcze nierozłączne! Już teraz wiem, dlaczego Ewa dziś tak ładnie pozuje do zdjęć ;)" - napisała Joanna Moro. Fani w komentarzach nie tylko przyznali jej rację, ale i zasypali aktorkę komplementami.