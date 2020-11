Joanna Opozda i Antek Królikowski. Wciąż tak samo zakochani

Joanna Opozda i Antek Królikowski tworzą jedną z najgorętszych par tego sezonu. Zeszli się zupełnie niespodziewanie. On dopiero co rozstał się z poprzednią partnerką, a sieć obiegły zdjęcia ze wspólnej imprezy z piękną aktorką. Sielanka trwa już kilka miesięcy, a Królikowski i Opozda nie ukrywają, że poważnie podchodzą do tego, co ich łączy.