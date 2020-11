Antoni Królikowski o stracie. "Czuję się jak dziecko, które tęskni za tatą"

– Po tej stracie czuję się jak dziecko, które tęskni za tatą. Potrzeba mi więcej czasu, żeby się jakoś od tego odbić. To jeszcze boli. Brak mi taty często, zwłaszcza gdy potrzebuję drogowskazu, rady. Zawsze mogłem do niego zadzwonić. Prosto z mostu mówił, co myśli. Łapię się czasem na tym, że sięgam po telefon i... wciąż mam jego numer w "ulubionych". Nie umiem go wykasować. Często zastanawiam się: "Co by tata powiedział?" – wyznał w wywiadzie udzielonym "Twojemu Stylowi".