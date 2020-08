Joanna Opozda jest szczęśliwa z Antkiem Królikowskim. Ale internauci wbijają im szpile

Antek Królikowski jeszcze niedawno spotykał się z dziewczyną spoza show-biznesu. Ich miłość kwitła - aktor pokazywał wspólne zdjęcia, z partnerką bywał na czerwonym dywanie. Ale w czerwcu doszło do rozstania. Już w lipcu Królikowski zaczął pokazywać się z kolejną ukochaną. Tym razem padło na Asię Opozdę . Śliczna aktorka wydaje się być w koledze po fachu zakochana po uszy.

Ostatnio Opozda pokazała zdjęcie, do którego pozowała ze swoim chłopakiem. Oboje wypoczywają teraz pod palmami. Na fotce z wakacji obejmują się i uśmiechnięci spoglądają w obiektyw. "#happiness" napisała Joanna.

Zapewne fani Opozdy rzuciliby się z gratulacjami, gdyby nie fakt, że Królikowski dopiero co zakończył swój poprzedni związek, który trwał ponad rok. Z kolei tuż przed nawiązaniem relacji z Kasią doszło do zerwania między nim a Julią Wieniawą . Aktorska para była ze sobą przez dwa lata.

Antek Królikowski wspomina wakacje z dziewczyną: "Mogliśmy nakarmić słonia"

Wielbiciele Joanny zauważyli, że Królikowski nie ma szczęścia w miłości. Niektórzy wytknęli mu to dość dosadnie, twierdząc, że "skacze z kwiatka na kwiatek". Jednak wielu innych życzyło zakochanym szczęścia. Ciepłe słowa zostawili i tacy, którzy uważają, że u boku Opozdy Królikowski na pewno się ustatkuje.

A co na to sami zainteresowani? Opozda czasem odpowiada na komentarze, również nieprzychylne, jednak robi to z klasą i nie wdaje się w słowne przepychanki.