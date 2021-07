Joanna Opozda komentuje rozstanie z Antkiem Królikowskim. "To był czas pełen łez"

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz. Zdobyła się na szczerość: "Dziękuje za troskę. Nie rozumiem jednak, skąd ta pewność, że zostałam przez Antka zdradzona? Czy taka informacja wynikała z mojego posta informującego o rozstaniu? Czy rozstaliśmy się, obrzucając oskarżeniami? Nie. Wiec skąd te domysły? Tylko my wiemy, dlaczego się rozstaliśmy. Powody oczywiście były, ale nie chcemy już do tego wracać... Nie ukrywam, że to był dla nas bardzo trudny czas, pełen stresu, łez i cierpienia. Wierzę jednak, ze w życiu wszystko dzieje się po coś. Ostatecznie pokonaliśmy kryzys. Kosztowało to wiele pracy zarówno mnie jak i Antka. Dziś jesteśmy szczęśliwi i to jest dla nas najważniejsze".