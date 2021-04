Antoni Królikowski wspomina ojca. Opowiedział o ich konfliktowej sytuacji

- To, czego tata nas nauczył to takiego dystansu do tego świata, pokory, że tak naprawdę możemy być na szczycie, ale to wszystko trwa chwilę i nie wolno się przywiązywać do jakiejś sławy czy popularności. I że nie wszystko robi się dla pieniędzy. A dużo można zrobić po prostu z pasji. Tego nas nauczał - wyznał aktor.