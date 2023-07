Joanna Opozda zakochana! Jej serce zdobył o 10 lat młodszy student prawa

Konflikt między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim przez wiele miesięcy 2022 r. był tematem numer jeden. Ba! Z każdym kolejnym dniem przybierał na sile i absolutnie nic nie wskazywało na to, by małżonkowie mieli dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Zarówno jedna, jak i druga strona za wszelką cenę (dosłownie) starała się udowodnić swoją niewinność i zrzucić winę na partnera.