Przeżyło piekło. Komentarze bardzo ją bolały

Joanna Osyda zagrała w serialu TVN "Majka" tytułową bohaterkę. Choć nagrano tylko dwa sezony produkcji, to sama aktorka szybko zdobyła popularność. Stało się to nie tylko dzięki jej umiejętnościom aktorskim, ale i charakterystycznej urodzie.

Podczas prac nad "Majką" Osyda bardzo często miała do czynienia z niepochlebnymi komentarzami na swój temat. - Zdarzyło mi się usłyszeć, że "nie wytrzymam", że zaraz padnę, że zemdleję. A ja byłam zdrowa. Robiłam badania. Mimo to byłam przerażona tym, co mi mówiono - powiedziała w "Dzień Dobry TVN". Na planie zdjęciowym szczególną uwagę zwracano na jej ramiona. - Moje odsłonięte ramiona były zbyt "drastyczne". Później zasłaniałam je sama z siebie, bo uważałam, że to nieestetyczne - dodała aktorka.