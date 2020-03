Joanna Przetakiewicz apeluje o rozsądek: "Powiedzcie to proszę komu się da!"

"Cześć kochani. Ratujmy nasze zwierzęta! Nie wiem czy do was też dotarły idiotyczne i nieprawdziwe informacje, że zwierzęta domowe zarażają ludzi koronawirusem" - zaczęła swój apel Joanna Przetakiewicz.

"Niektórzy próbują się ich natychmiast pozbyć. Usypiają lub wyrzucają z domu. Wszystkie badania medyczne potwierdziły, że to nieprawda! Powiedzcie to proszę komu się da!" - napisała na profilu Instagrama Joanna Przetakiewicz.

"Czyżby ludzie zwariowali? Jak można wyrzucić z domu członka rodziny?", "To jest chore jak ludzie potrafią być okrutni, czy jak człowiek człowieka zaraża to należy też się go pozbyć? Nie ma takich badań które dają 100% pewności, że zwierzęta nie zarażają. Ale nie popadajmy w paranoję, kochajmy dalej!" - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu celebrytki.