Joanna Przetakiewicz biega po plaży. Internauci padli z zachwytu

Joanna Przetakiewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych . Projektantka mody często pozuje na Instagramie ze swoim mężem Rinke Rooyensem, ale nie stroni też od pokazywania siebie w bardziej zaangażowanych sytuacjach – jakiś czas temu opublikowała m.in. zdjęcie ze Strajku Kobiet . Celebrytka lubi także chwalić się, w jakiej formie jest. 53-latka nieustannie imponuje swoją sylwetką i stylem, co bez wątpienia ma swój wpływ na niejedną Polkę, która ją obserwuje.

Z kolei jedna z internautek zadała ciekawe pytanie. Spytała Przetakiewicz o to, ile dziennie zjada kalorii. Gwiazda przyznała, że spożywa mniej więcej dwa tysiące kalorii dziennie. Wydaje się, że to całkiem sporo, gdy spojrzy się na jej szczupłą sylwetkę, ale wbrew pozorom projektantka mieści się w przedziale zalecanym przez specjalistów – dorosłe kobiety powinny jeść od 1600 do 2400 kalorii.