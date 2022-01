Joanna Przetakiewicz na odważnych fotkach. "Mam 54 lata i jestem hedonistką"

Joanna Przetakiewicz to bez wątpienia kobieta sukcesu. Jeszcze w latach 90. założyła jedną z pierwszych w Polsce sieci klinik dentystycznych. W 2010 r. powołała do życia markę odzieżową La Manię, która obecnie cieszy się sporym powodzeniem za granicą, a ona sama jest pierwszoligową gwiazdą. Projektantka nie należy jednak do osób, które osiadają na laurach. Wciąż stawia sobie nowe wyzwania. W 2018 r. zainicjowała ruch społeczny Era Nowych Kobiet, fundacji jednoczącej i wspierającej płeć piękną.