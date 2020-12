Joanna Przetakiewicz: "Nigdy nie miałam tak intensywnego roku jak ten"

2020 rok był z pewnością bardzo trudny dla wielu z nas i zmusił do weryfikacji życiowych planów. Niektórzy mieli mniej pracy, a jeszcze inni dużo więcej. Do tej drugiej grupy zalicza się Joanna Przetakiewicz. W programie Wirtualnej Polski "Newsroom" przyznała, że jeszcze nie miała tak intensywnych 12 miesięcy w swoim życiu. Zupełnie się tego nie spodziewała, bo wydawało jej się, że powinna w życiu zwolnić. - Z całą świadomością tej sytuacji mogę stwierdzić, że ja takie intensywne życie bardzo lubię. Im bardziej jestem zajęta, tym lepiej jestem zorganizowana - mówiła dla WP. Wspomniała też o trudnej walce o kobiety i ich prawa, a chęć wypowiedzenia przez rządzących konwencji stambulskiej była dla Przetakiewicz oznaką braku wsparcia. Według niej Polki z większością problemów zostały zupełnie same.

Rozwiń