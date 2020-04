Przetakiewicz o pomocy ofiarom przemocy domowej. Wskazuje konkretne działania

ale mówię pani o tym sztabie kryzysowym ery nowych kobiet to w takim razie z jakimi kryzysami zwracają się kobiety w jakich problemach potrzebują w tej chwili najwięcej pomocy takich obszarów jest wiele Oczywiście to jest przede wszystkim psychologia i psychologia dziecięca dlatego że rodziny zostały z małymi dziećmi w domu nie chodzą do szkoły nie chodzą w kolanie chodzą nie uczą się w normalnych warunkach To jest po pierwsze Po drugie psychologia rodzinę ponieważ dzisiaj być w parze i nie zwariować to też czasami jest wezwanie No i oczywiście Są sytuacje oczywiście zdrowotne i też oczywiście sytuację prawne czy typowo finansowe kiedy trzeba właśnie negocjować czynsze z czy też negocjować warunki pracy z pracodawcami lub też odwrotnie pracodawców ze swoimi pracownikami ale na pewno najsmutniejszym i najbardziej chyba nas w tej chwili dla mnie największym zmartwieniem są na pewno te kobiety które do tej pory miały bardzo trudno i bardzo ciężko mają jeszcze trudniej czyli są to ofiary przemocy domowej pani ona no właśnie w naszym programie dosłownie Myślę że z pół godziny temu mieliśmy Izabela Żbikowska fundacji Shimano która wykonywała że ta fala domowej przemocy Niestety w ostatnim czasie rośnie nie mamy niestety na to danych bo albo nie są zbierane albo są po prostu dziurawe No i czy jest pani takiego do świat do działalności fundacji a też wynika że ten problem w ostatnich dniach po prostu narasta bardzo narasta i dlaczego w ogóle założyłam eranowychkobiet to się stało w listopadzie 2018 więc nie tak dawno dlatego że przeczytałam że według w ucho Polki są na 42 miejscu czyli na ostatnim w Europie jeśli chodzi o wiarę w samej siebie Niestety to się przekłada na miliony innych i na miliony innych sytuacji a mianowicie takich że kobiety Polki bardzo często boją się mówić o swoich sytuacjach rodzinnych i o swoich problemach jak się okazało akcja pod tytułem maska 19 bardzo aktywnie działa na w całej Europie Zaczęło się od Francji i potem Holandia Holandia Niemcy i Wielka Brytania skopiowały tą akcję swoją drogą bardzo mądrą bo co się okazuje przemoc domowa wzrosła między 32 a 40% w każdym kraju w związku z tym nie oszukujmy się i nie opowiadają sobie bajek że u nas w Polsce to się nie stało u nas w Polsce po prostu nie zbiera się takich danych A najczęściej te dane jeżeli są ignorowane to znaczy Jeżeli kobieta w Polsce dzwoni na policję i informuje osób o sytuacji jaka jest w jej domu makabryczne też że dramatycznej i bardzo niebezpieczne i bardzo często spotyka się z odpowiedzią ignorująca albo taką że po prostu Przepraszamy mamy nie mamy czas mamy teraz ważniejsze sprawy na głowie i to jest ten problem że w Polsce ta sytuacja i ten problem przemocy domowej jest bardzo ignorował i bardzo gdzieś bagatelizowane i bardzo często niestety kobiety boją się i wstydzą o tym mówić zupełnie niepotrzebnie i w ramach swojej fundacji planujecie rozpocząć jakieś nowe działania skoro wiedział że te 30 40% to skalę się zwiększa jakieś nowe projekty Tak rozmawiałem już z panią urszulę która jest szefową centrum praw kobiet które Zresztą część dochodu naszej kolekcji przeznaczamy Dokładnie właśnie na to centrum dlatego że dzisiaj właśnie samotne ma oraz ofiary przemocy domowej mają najtrudniej i będziemy starać się powołać taką akcję Ale potrzebna jest nam pomoc rządu i policji ponieważ same nie jest tak dużo jak możemy wszyscy razem ale potrzebne są nam do tego organy ścigania w erze nowych kobiet w tej chwili jest nas pół miliona więc ten ruch zbudował się bardzo szybko Jestem bardzo dumna z dziewczyn które do nas przystąpiły I działają również jako liderki w Polsce i za granicą natomiast potrzebne jest na wsparcie rządowe niewątpliwie dlatego że jest bardzo prosta ofiara przemocy domowej idzie do apteki i mówi posługuje się kodem słowny zamawiam maskę 19 w tej chwili i w tym momencie farmaceuta wie że ma zadzwonić na policję i zgłosić adres tej kobiety czyli ta rzekomo zamówiona maska to jest adres gdzie odbywa się przemoc z drugim sposobem jest to że kobieta dzwoni na policję na numer dostępne ogólnie i jest tworzone specjalne specjalne kod ona tylko z telefonie sobie wybiera i nie mówiąc głośno przy swoim mężu czy też oprawcy co się dzieje wybierak już wiadomo że w tym momencie ona dzwoni po pomoc i wiadomo o co chodzi i co się dzieje W związku z tym Francja do 10 dni wstecz wydała na całą tą akcję 1000000 € więc pod uwagę że Unia Europejska udostępniła nam 7 i pół miliarda euro na walkę z Korona wirusem Myślę że w bardzo mądry sposób moglibyśmy wykorzystać choćbym malutką część tych i pomóc