Joanna Przetakiewicz o swoim ślubie.

Joanna Przetakiewicz świętuje imieniny

Jednak nie od razu zaczęli się ze sobą spotykać. Mimo tego, że zaiskrzyło już przy pierwszym spotkaniu, to randkować zaczęli dopiero w 2017 r. Okazją do ponownego spotkania była impreza zorganizowana przez Przetakiewicz, na którą zaprosiła Rinke. Spotkanie zaowocowało długą rozmową i pogłębieniem relacji.

"Miłość, Radość, Czułość. Szczęście. Emocje, którymi najbardziej lubię się z wami dzielić. Bo mówimy o nich stanowczo za mało. Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe i co jest ważne […] Razem z Rinke chcemy się z wami podzielić naszą radością: Już niedługo zostaniemy mężem i żoną. Bo miłość jest najważniejsza".