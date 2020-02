Joanna Przetakiewicz w neonowej stylizacji. Róż jej służy!

Joanna Przetakiewicz należy do gwiazd, które wprost tryskają pozytywną energią i chętnie dzielą się nią z fanami. Jej najnowszy post na Instagramie jest tego najlepszym przykładem.

Joanna Przetakiewicz jest kobietą sukcesu. Co do tego nie ma wątpliwości. Od lat z powodzeniem prowadzi modową markę LaMania, ale nie osiada na laurach. Wręcz przeciwnie, chce motywować i inspirować inne kobiety.

To dlatego zainicjowała "Erę Nowych Kobiet" i dlatego raz po raz publikuje w sieci motywujące przemyślenia. Przetakiewicz podkreśla, jak ważna jest wiara w siebie, swoje umiejętności, a także w siłę kobiecości. Pewność siebie i akceptacja własnego ciała to jej zdaniem klucz do szczęścia.