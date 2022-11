Joanna Przetakiewicz zachwycona Lewandowskimi. "Nieprzeciętnie dobra rodzina"

- Kiedyś byliśmy z Anią i Robertem na kolacji i od słowa do słowa tak wyszło, że Robert i Ania powiedzieli nam, że jest to najważniejszy mecz sezonu i nas zapraszają – opowiadała. – Finansowaliśmy sobie przylot i hotel, bo nie można kogoś obarczać swoimi kosztami życia. Zresztą, najczęściej tak jest, że nawet jak para zaprasza na wesele, to z tego, co ja obserwuję i widzę, to goście za przylot płacą sobie sami. Wyobraźmy sobie teraz, gdyby Ania i Robert musieli płacić za wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do nich, bo ich zapraszają. Nie wyobrażam sobie, żeby mieli być obarczeni kosztami takiego przyjazdu.