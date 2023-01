Joanna Racewicz była w toksycznym związku. "Zastanawiałam się, co ze mną jest nie tak"

Joanna Racewicz przez sześć lat była żoną porucznika Pawła Janeczka, który pełnił funkcję oficera BOR przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Mężczyzna zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Dziennikarka do dziś nie może pogodzić się z tym, co się stało. Nie ukrywa, że walczyła z depresją. - Zaczęła się terapia, zaczęło się branie leków. Bo bez farmakologii może ktoś potrafi wyrwać się z tego dołu, z tego koszmaru, w którym boli do granic możliwości ciało i dusza, ale ja nie potrafiłam. Czy teraz przestało boleć? Może mniej boli, ale wciąż jest ten ból - mówiła podczas konferencji kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję".