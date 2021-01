Joanna Racewicz pozywa bank. Brała w nim kredyt we frankach

Joanna Racewicz to dziennikarka, którą można kojarzyć z pracy dla wielu stacji telewizyjnych - obecnie współpracuje z Polsatem. Często zamieszcza na swoich kontach w mediach społecznościowych liczne zdjęcia oraz wpisy związane z jej przemyśleniami na różne tematy. Ostatnio opublikowała nietypowy wpis z okazji Dnia Babci .

Tym razem dziennikarka Polsatu poświęciła uwagę osobom, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich. Tak jak większość z nich Racewicz również wytoczyła sprawę bankowi, gdzie zadłużyła się w zagranicznej walucie. Korzystając z okazji, zachęciła innych, by "brali sprawy w swoje ręce".

"Na razie nieźle radzą sobie prawnicy, wzmocnieni orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października 2019 roku. Rok później na 955 zapadłych w Polsce wyroków - 883 było korzystnych dla klientów, 45 - dla banków, a 27 skierowano do ponownego rozpatrzenia. Frankowicze wygrali w 92 procentach spraw. Jednolitych rozwiązań raczej nie będzie, bo to oznaczałoby konieczność jednorazowego zaksięgowania nawet 45 mld złotych. Kosmos. Może to więc idealny moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce? Ja już wzięłam" - napisała dziennikarka.