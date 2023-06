Joanna Racewicz urodziła jedno dziecko. Ale trzy razy była w ciąży. Szokujące wyznanie

"Bilans: trzy ciąże, jedno dziecko. 'Beznadziejny przypadek' - znam to na pamięć. Takie 'położnicze esperanto', szpitalny slang. Nie ma w nim szacunku dla kobiety i sytuacji. Nie było go także w scenie, gdy do izby przyjęć na Karowej weszła pani salowa z mokrą ścierką. Chciała posprzątać krew z podłogi. Moją i dziecka. Lekarz zniknął. Tuż po diagnozie: poronienie" - tak Racewicz zaczęła swoją przykrą i bolesną opowieść o kolejnych stratach, których doświadczyła.