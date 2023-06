Joanna Racewicz alarmuje. Tysiące ukraińskich dzieci są porywane

"Młoda kobieta szła do granicy (ukraińsko-polskiej - przyp. red.), bo ktoś, komu zapłaciła za transport, po prostu ją wyrzucił z samochodu. Chroniła pod kurtką swoje dzieciątko. Ogrzewała je własnym ciepłem. Kiedy już doszła, siadła na łóżku, nie chciała zdjąć kurtki, ale widać było, że pod tą kurtką coś jest. I to "coś" jej wypada. To martwe dziecko" - relacjonowała dziennikarka jedną z opowieści.