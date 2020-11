Joanna Rawik i Ignacy Gogolewski. Bez niego nie chciała żyć

Joanna Rawik była wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej lat 60. i 70. Miłośniczka i ekspertka od muzyki francuskiej. Występowała w filmach i serialach. Jednym słowem gwiazda, której nazwisko dziś, niestety, młodym niewiele mówi. Muzyczna kariera Joanny Rawik zgasła jednak tak samo niespodziewanie, jak się zaczęła. Powodem, jak głosiły krążące po Warszawie plotki, miało być złamane serce artystki, która z powodu miłosnego zawodu targnęła się na swoje życie. Związek z aktorem, Ignacym Gogolewskim, o włos nie skończył się dla artystki tragicznie. Choć Rawik nie była jedyną kobietą, którą rozkochał i porzucił. Do historii związku z Gogolewskim, próby samobójczej i śmierci klinicznej, którą przeżyła, wielka gwiazda polskiej estrady wróciła po latach, w swojej autobiografii zatytułowanej tak samo, jak jej wielki przebój, który pod koniec lat 60. wykonywała na festiwalu w Opolu "Po co nam to było".