John Lydon ma żonę chorą na Alzheimera. "Zapomina o wszystkim, tylko nie o mnie"

Johnny Rotten "narodził się" w latach 70., gdy jego punkowa grupa Sex Pistols podbiła rynek brytyjski, a wkrótce zdobyła światowy rozgłos. Jedyny studyjny album grupy " Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols " pojawił się w 1977 r., a dwa lata później Lydon poślubił Norę Forster.

Dziś Nora Forster wymaga całodobowej opieki. Emerytowany punkowiec zajmuje się tym osobiście, bo nie wyobraża sobie, by ktoś robił to za niego. - Wystarczyłoby uciec i powiedzieć: "Och, to nie moja odpowiedzialność, już nie jest tak jak dawniej". Do d...y z takim gadaniem! – powiedział w "The Times".