John Travolta po śmierci Kelly Preston opuścił Kościół scjentologiczny? Leczenie jest tam zakazane

Travolta, który przez lata wiódł raczej szczęśliwe, bezproblemowe życie, do tej pory nie musiał zmierzyć się z bezwzględnymi zasadami związanymi ze scjentologią. Kiedy Kelly zachorowała, zweryfikował własne poglądy dotyczące wiary i medycyny. Preston chciała przecież żyć, a aby żyć, musiała się leczyć.

Travolta sprzeciwił się Kościołowi, który zabraniał leczenia nowotworów. Bardzo chwalił też zespół medyczny. Lekarze robili, co mogli, aby uratować Kelly. Niestety, po 2-letniej batalii o życie, Preston zmarła na raka piersi . Miała tylko 57 lat. Aktor pisał na swoim instagramowym profilu, że jego żona "stoczyła odważną walkę".

Wpis Johna, który pojawił się w sieci, to dowód na to, że aktor jest bardzo wdzięczny ekipie medycznej, która leczyła Kelly. "Moja rodzina i ja na zawsze będziemy wdzięczni jej lekarzom i pielęgniarkom z MD Anderson Cancer Center, wszystkim ośrodkom medycznym, które pomogły". Wdzięczność dla zespołu medycznego niekoniecznie łączy się z zasadami Kościoła scjentologicznego. Fani aktora, którzy przeciwni są Kościołowi, tylko liczą na to, że ich idol wreszcie opamięta się i opuści grono wyznawców.