Żona Travolty poddawała się leczeniu? Scjentolodzy są przeciwni konwencjonalnej medycynie

Kelly Preston chorowała na raka piersi. O tym, że ma nowotwór, wiedziało niewielu. Aktorka zdecydowała się nie mówić głośno i otwarcie o tym, co przechodzi. Dlatego wiadomość o tym, że zmarła na raka, jeszcze bardziej zasmuciła tak wiele osób, które jeszcze do niedawna mogły podziwiać ją na kinowych ekranach. Preston zmarła 12 lipca.

Preston i Travolta należeli do kościoła scjentologicznego, który odradza specjalistycznego leczenia. W przypadku choroby zaleca modlitwę. Jednak Tom Cruise, który również należy do tej sekty, twierdzi, że to nieprawda.