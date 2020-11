Johnny Depp otrzyma miliony za scenę w "Fantastycznych zwierzętach"

Na początku listopada świat obiegła informacja o tym, że Johnny Depp przegrał walkę w sądzie, która była wytoczona przeciwko magazynowi "The Sun". W jednym z artykułów tabloid określił aktora jako "żonobijcę" i "potwora". W trakcie procesu na jaw wypłynęły "niewygodne" fakty dotyczące nie tylko filmowego Jacka Sparrowa, ale również Amber Heard. Aktor przyznał się do zażywania narkotyków i nadużywania alkoholu, a jego była żona do bicia Deppa.