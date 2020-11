Przegrał! Dramatyczna sytuacja dla Johnny'ego Deppa

To był proces, który przejdzie do historii show-biznesu. W ciągu kilku tygodni wyszły na jaw patologiczne historie z życia Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Ośmieszające Deppa zdjęcia, gdy przyłapano go pijanego na podłodze po imprezie. Obrzydliwe historie o odciętych kawałkach ciała i oddawaniu moczu na ściany. Relacje o przemocy domowej i toksycznych sytuacjach w związku gwiazdorskiej pary. To wszystko (i wiele więcej) wyszło na jaw podczas procesu Deppa przeciwko wydawcy "The Sun" - News Group Newspapers.