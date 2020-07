Johnny Depp przed sądem. Amber Heard pokazała obciążające zdjęcia

Johnny Depp oskarżył pismo "The Sun" o zniesławienie. Poszło o artykuł, w którym przedstawiano go jako oprawcę jego byłej żony, Amber Heard. Depp utrzymuje, że to on był ofiarą przemocy domowej. W sądzie zeznał, że nie podniósł ręki na swoją byłą żonę. Obrońcy gazety robią jednak wszystko, by zdyskredytować gwiazdora i pokazać, że jest alkoholikiem i narkomanem zdolnym do wszystkiego.