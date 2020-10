Kolejna wielka strata dla muzyki. Jego przebój znają wszyscy

Johnny Nash był amerykańskim piosenkarzem, znanym z przeboju wszech czasów "I Can See Clearly Now" z 1972 r. O śmierci artysty poinformował jego syn, nie podając jednak przyczyny zgonu.

Jak podaje "People", Nash zmarł 6 października w swoim domu w Houston w stanie Teksas. Tego samego dnia odszedł inny wielki muzyk – Eddie Van Halen (65 lat, rak krtani). Johnny Nash miał 80 lat, był mężem i ojcem dwójki dzieci.

Świat zapamięta go jako autora i pierwszego wykonawcę przeboju "I Can See Clearly Now", który podbił szczyty list przebojów w 1972 r. i doczekał się licznych coverów. Singiel na winylu sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Na liście Billboard Hot 100 debiutował na 20. pozycji, ale szybko wspiął się na szczyt, gdzie utrzymał się przez cztery tygodnie.

Johnny Nash - I Can See Clearly Now

Johnny Nash urodził się w Houston w 1940 r. Zaczynał od występów w kościelnym chórze, a już jako 13-latek śpiewał covery R&B w lokalnym radiu i telewizji. W 1965 r. jego przebój "Let's Move and Groove Together" był na 5. miejscu na liście Billboard R&B. W tym samym roku przeprowadził się z żoną na Jamajkę, gdzie był jednym z pierwszych niejamajskich artystów nagrywających muzykę reggae w Kingston.

Oprócz muzyki próbował także swoich sił w świecie filmu. Pod koniec lat 50. zagrał w "Take a Giant Step". Później trafił do obsady "Key Witness" i szwedzkiego romansu " Want So Much To Believe", do którego skomponował też muzykę.