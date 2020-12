Jolanta Rutowicz już tak nie wygląda. W USA zaczęła nowe życie

Po wyjściu z domu Wielkiego Brata Jolanta Rutowicz brylowała w show-biznesie i cieszyła się popularnością. Przyjmowała zaproszenia do różnego rodzaju programów telewizyjnych, pokazywała się na imprezach branżowych w odważnych stylizacjach. Z czasem jednak wycofała się z medialnego świata. Odnalazła się dopiero po latach w USA.

Zmieniła kolor włosów, styl ubierania się. I wszystko wskazuje na to, że zostanie za oceanem na dobre, gdzie spełnia się jako fotomodelka.

Kiedy znowu znalazła się na celowniku mediów, Rutowicz miała jedną prośbę – by nie zdrabniać jej imienia. Odcięła się od dawnego wizerunku i choć nadal daleko jej do szarej myszki, to po zwariowanej Joli nie ma już śladu.