Jolanta Rutowicz o koronawirusie. "To jak trzecia wojna światowa"

- Potraktujmy to jako czas do zmiany i przemyśleń. Chyba Panu Bogu nie podobało się jak do tej pory żyliśmy. Czas na refleksję... Wyścig szczurów został zatrzymany - dodała.

Modelka nie ukrywa, że tęskni za Polską i za swoimi bliskimi. Jeszcze jakiś czas temu planowała nawet powrót do kraju, by wesprzeć ich w tym trudnym czasie.

- Myślałam o tym, żeby przylecieć do Polski. Może uda mi się jeszcze złapać ostatni lot, aby być z rodziną w tych trudnych chwilach. Śledzę, co się dzieje w kraju i przyznam, że jestem bardzo dumna z Polaków. Wydają się być w tej sytuacji bardzo zdyscyplinowani i lojalni - powiedziała.

- Żaden inny kraj nie wysyła samolotów, aby przywieźć obywateli do kraju. To niesamowite! Brawo dla naszego rządu, dla pana prezydenta. Inne kraje odmówiły pomocy swoim rodakom - dodała w rozmowie z nami.

- Dodatkowo wielkie ukłony dla służby zdrowia. Za jej poświęcenie i trud. Jestem dumna z was rodacy. Odpowiedzialność, świadomość, dyscyplina, lojalność - to cechuje nasz naród. Śledzę codziennie, co dzieje się w Polsce. To nieprzyjemne przez co wszyscy teraz przechodzimy. Zostańmy w domu! - usłyszeliśmy apel.