Gwiazdor ma problem. Była żona złożyła wniosek o zakaz zbliżania

Josh Homme i Brody Dalle są muzykami. On znany jest przede wszystkim z zespołu Queens of the Stone Age, a wcześniej Kyuss, ona z kolei z zespołów The Distillers czy Spinnerette. Para rozwiodła się w 2019 r. Małżeństwem byli od 2005 r. i doczekali się trójki dzieci: Camilli, Orrina i Wolfa. Rozstanie artystycznej pary było głośne i nie skończyło się na rozwodzie. Co ciekawe, po rozstaniu oboje złożyli taki sam wniosek - oboje mają zakaz zbliżania się do siebie.