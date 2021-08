Józefowicz długo ukrywał tę informację. W końcu puścił parę z ust

Kamila jest córką Danuty, tancerki, z którą Józefowicz doczekał się jeszcze jednego dziecka, syna Jakuba (ur. 1993). Para poznała się w Studium Taneczno-Wokalnym TVP w Koszęcinie. Pobrali się bardzo młodo. Po latach gwiazdor zostawił pierwszą żonę na rzecz Nataszy Urbańskiej. To był cios dla Kamili, która długo nie potrafiła mu tego wybaczyć. Kontakty ograniczyła do minimum. Jednak jak to często bywa, czas leczy rany i córka pojednała się z ojcem. Zaczęli nawet wspólnie pracować. Narodziny wnuka bez wątpienia tylko umocnią ich więź.