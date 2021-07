Natasza Urbańska pokazała córkę. Kalina jest już nastolatką

Natasza Urbańska od kilkunastu lat jest żoną Janusza Józefowicza. Choć początkowo nikt nie dawał im najmniejszych szans, oni na każdym kroku udowadniali, że to, co ich połączyło, jest prawdziwym uczuciem. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że małżonkowie są zakochani w sobie bez pamięci. Owocem ich związku jest córka Kalina. Choć trudno w to uwierzyć, pociecha artystów nie jest już małą dziewczynką. W tym roku oczko w głowie Urbańskiej i Józefowicza będzie świętować 13. urodziny.