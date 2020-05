Jude Law znowu będzie ojcem. Znowu z inną kobietą

Jude Law i Phillipa Coan będą rodzicami. Taka wiadomość obiegła brytyjskie media, gdy fotoreporterzy dostrzegli parę na zakupach w Londynie. Psycholożka biznesu przechadzała się u boku słynnego aktora z widocznym brzuchem. – Uwielbiam to, więc dlaczego nie? – mówił niedawno Law, pytany o to, czy zamierza mieć dzieci z młodą żoną. – Mam ogromne szczęście, że jestem w związku z kimś, kogo kocham do szaleństwa – mówi 47-latek.