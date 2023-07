Jula rzuciła studia i zaczęła nowe. Nie spieszno jej do macierzyństwa

- Stwierdziłam, że póki mam czas na karierę, to warto go wykorzystać. [...] Większość koleżanek z dawnych lat pozakładała rodziny. Dziś patrzę, że niektórzy prowadzą dzieci do komunii, a ja prowadzam psa na spacer. Uważam, że nie wolno nigdy na siebie kłaść żadnej presji i że to już jest ten moment. Kobieta ma poczuć, kiedy chce zostać mamą, wtedy tą mamą będzie w 150 proc. - stwierdziła Jula.