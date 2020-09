Julia Kamińska w garniturze i kusym topie. Odsłoniła swoje atuty

Julia Kamińska pojawiła się na premierze filmu "Jak zostać gwiazdą", w którym gra jedną z głównych ról. Podobnie jak jej bohaterka, wyjątkowo rzucała się w oczy. Jej stylizacja co prawda nie była krzykliwa, ale elegancka, a mimo to - skutecznie przyciągała uwagę i zainteresowanie fotoreporterów. Garnitur w kolorze kwiatów bzu zestawiła z białym topem. I to on, krótko mówiąc, grał główną rolę w tej stylizacji. Zobaczcie sami.